Происшествия 13 марта 2024, 12:52 Частные дома получили повреждения при атаке БПЛА в Воронеже Мэр Воронежа Кстенин: несколько домов получили повреждения при атаке БПЛА Глава городского округа Воронежа Вадим Кстенин / Telegram

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В Воронеже при атаке беспилотников незначительно пострадали частные дома. Власти оценят степень ущерба и помогут в восстановлении, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Вадим Кстенин.

«Сегодня незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов в СНТ. Продолжаем мониторинг территории», — сказал он.

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Вадим Кстенин сообщил, что 12 марта разрушения зафиксировали в Советском районе. В одном частном доме повредили кровлю, возле другого — забор. Глава Воронежа заявил, что сотрудники администрации оценят ущерб, чтобы устранить последствия. При необходимости выделят деньги из резервного фонда.

За последние сутки на территории Воронежской области перехватили более 40 воздушных целей. Ночью объявили об опасности ударов БПЛА и ликвидации дрона.