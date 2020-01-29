Частного детектива из Тюмени осудили за незаконный сбор информации

Согласно имеющейся информации, в ноябре 2018 года к тюменцу обратился хозяин салона красоты, который заподозрил экс-сотрудницу в продаже клиентской базы. Подозреваемый завладел сведениями о телефонных переговорах женщины и данными об имущественном положении родственника. За услуги он получил 95 тысяч рублей.

Отмечается, что подсудимому назначено полтора года домашнего ареста. Он будет каждый месяц отмечаться в исполнительной инспекции. Суд постановил выплатить потерпевшей 20 тысяч рублей в качестве морального вреда.