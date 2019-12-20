Частная швейная фабрика сгорела в Нальчике

По данным издания, в ночь на 20 декабря загорелась швейная фабрика, которая находится на улице Чернышевского. Пламя охватило площадь в 300 «квадратов». К ликвидации последствий ЧП привлекли 11 единиц спецтехники и 53 человек. По предварительной информации, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.