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    01 февраля 2022, 12:56

    Частная школа загорелась во Владивостоке на 1500 кв. м. Видео

    Иван Степанов, Наталья Жуковская

    Во Владивостоке пожарные ликвидируют возгорание в здании школы. По данным «Известий», речь идет о частном учебном заведении с углубленным изучением корейского языка.

    Пожар произошел в здании международной средней общеобразовательной школы. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение кровли.

    По предварительным данным, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Пострадавших нет.

    К тушению пожара привлекли 27 человек и восемь единиц техники.