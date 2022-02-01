01 февраля 2022, 12:56
Частная школа загорелась во Владивостоке на 1500 кв. м. Видео
Во Владивостоке пожарные ликвидируют возгорание в здании школы. По данным «Известий», речь идет о частном учебном заведении с углубленным изучением корейского языка.
Пожар произошел в здании международной средней общеобразовательной школы. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение кровли.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Пострадавших нет.
К тушению пожара привлекли 27 человек и восемь единиц техники.