Частная школа загорелась во Владивостоке на 1500 кв. м. Видео

Во Владивостоке пожарные ликвидируют возгорание в здании школы. По данным «Известий», речь идет о частном учебном заведении с углубленным изучением корейского языка.

Пожар произошел в здании международной средней общеобразовательной школы. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение кровли.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 27 человек и восемь единиц техники.