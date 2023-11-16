Эксклюзив 16 ноября 2023, 19:01 Частичное обрушение дома в Астрахани назвали ожидаемым Жительница Астрахани назвала подземную реку возможной причиной обрушения дома Телеканал «360»

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Частичное обрушение жилого дома на Вокзальной площади в Астрахани было ожидаемым, а причиной ЧП могла стать подземная река. Об этом написала в соцсетях одна из местных жительниц.

«Этого и следовало ожидать, нечего было вместо парка строить Театр оперы и балета. Я еще маленькая была, старожилы говорили, под ним подземная река», — отметила женщина.

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По ее словам, несколько лет назад провалился автомобиль на улице Савушкина. Жительница Астрахани написала, что обрушение также было на Московской улице, где подмыло фундамент дома.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что после частичного обрушения дома на Вокзальной площади создали оперативный штаб. Из здания эвакуировали свыше 200 человек.

Незадолго до ЧП очевидцы сообщили экстренным службам о трещине в наружной стене дома. После обрушения прокуратура Астраханской области начала проверку.