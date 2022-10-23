Часть жителей Шебекина перевезли в Старый Оскол из-за опасности новых обстрелов ВСУ | 360°

Происшествия 23 октября 2022, 09:10 Часть жителей Шебекина перевезли в Старый Оскол из-за опасности новых обстрелов ВСУ Белгородские власти: часть жителей обстрелянного Шебекина перевезли в Старый Оскол Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Часть жителей белгородского Шебекина, который вчера обстреляли ВСУ, временно перевезли в Старый Оскол из потенциально опасных зон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».

«Был произведен подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены. На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола», — написал он.

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Гладков добавил, что сегодня в Шебекине не будут работать несколько магазинов и центральный рынок. Мера направлена на то, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте.

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«Надеюсь, что жители Шебекино с пониманием отнесутся к этому. Будут предприняты и другие меры, которые позволят снизить риски поражения, риски получения травмы в случае продолжения обстрелов территории», — пообещал глава региона.

Накануне в результате обстрела со стороны Украины погибли два жителя Шебекина, еще 12 пострадали. Почти 15 тысяч человек остались без электроэнергии, однако уже к вечеру энергоснабжение удалось восстановить.