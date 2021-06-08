Часть жилого дома рухнула в Челябинске

В Челябинске рухнула часть многоквартирного жилого дома. Никто не пострадал, так как жильцов попросили выехать в конце мая.

В конце мая в здании, которое было построено в 1946 году, проходил капитальный ремонт, в ходе которого произошло отслоение штукатурного слоя фасада цокольного этажа.

«С 26 мая, когда в момент проведения ремонтных работ произошло отслоение штукатурного слоя фасада цокольного этажа указанного дома, все работы были приостановлены. В целях обеспечения безопасности жителей, доступ в дом был ограничен, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд», — сообщили в пресс-службе мэрии.

После отслоения фасада эксперты провели экспертизу, на основе ее результатов 8 июня пройдет внеплановое заседание комиссии, на которой примут решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу. В мэрии Челябинска отметили, что до капитального ремонта собственники жилья не обращались в администрацию с просьбой признать дом аварийным.

После обрушения части дома здание оцепили. На месте работают сотрудники МЧС и полиции.