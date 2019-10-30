Часть жилого дома отвалилась в Екатеринбурге

Инцидент произошел на улице Вилонова. Обломки здания упали на газон рядом с подъездом, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам представителей регионального управления МЧС, им не поступало сообщение об обрушении дома.

Часть стены упала из-за ремонта в одной из квартир и сильного ветра. В настоящее время застройщик «Атомстройкомплекс» осматривает фасад здания.