Часть жилого дома отвалилась в Екатеринбурге
Кусок стены 12-этажного жилого дома обрушился на землю, сообщил портал «Е1» со ссылкой на жильцов дома.
Инцидент произошел на улице Вилонова. Обломки здания упали на газон рядом с подъездом, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам представителей регионального управления МЧС, им не поступало сообщение об обрушении дома.
Часть стены упала из-за ремонта в одной из квартир и сильного ветра. В настоящее время застройщик «Атомстройкомплекс» осматривает фасад здания.