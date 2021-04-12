Часть трубы обрушилась на барнаульском ТЭЦ

В Барнауле на ТЭЦ-2 рухнула труба. Потребителей перевели на резервное питание.

Часть второй дымовой трубы обрушилась вечером 11 апреля. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания в Telegram.

Во время происшествия никто не пострадал.

«На время переключения части потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 на резервные схемы теплоснабжения — от Барнаульской ТЭЦ-3 и Районной водогрейной котельной — может быть некоторое снижение параметров теплоснабжения у части жителей центральной части города, Потока, поселков Восточный и ВРЗ», — сообщили в компании.

Около 30% потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 переключили на контур ТЭЦ-3.