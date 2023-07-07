Происшествия 07 июля 2023, 15:28 Часть тела человека заметили на поверхности Волги в Волгограде

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Часть человеческого тела всплыла на поверхность Волги в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Часть тела заметили в районе шлюза № 1 Волго-Донского канала. Местные жители позвонили в полицию.

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На место происшествия прибыли спасатели, которые достали конечность из воды. Теперь сотрудникам органов предстоит установить причину смерти, а также узнать личность погибшего.