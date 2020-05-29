Часть стены Новгородского кремля обрушилась. Фото

Часть кирпичной облицовки кремля Великого Новгорода обрушилась. Теперь специалистам предстоит оценить ущерб и отреставрировать стену.

«Сегодня, в 13:00, в Главное управление МЧС России по Новгородской области поступило сообщение об осыпании части кирпичной кладки Кремлевской стены. Погибших и пострадавших нет. Место огорожено», — сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Источник фото: ГУ МЧС по Новгородской области

Площадь повреждений составила около девяти квадратных метров. На месте теперь работают сотрудники МЧС, реставраторы и эксперты, которые должны составить акт обрушения.

Начальник отдела реставрации Новгородского государственного музея-заповедника Ирина Верман рассказала РИА «Новости», что реставрацию этой части стены оценивали в сумму более 400 миллионов рублей. Эксперты должны составить акт, из которого будет понятна сумма восстановления обрушения.

«Так как новгородский кремль — это памятник международного значения, он входит в список ЮНЕСКО, то деньги должны быть выделены Минкультом по специальной программе», — сказала она.

Замгенерального директора по реставрации, капитальному ремонту и инженерному обеспечению Валерия Хорошевская уточнила novgorod.ru, что в 2016–2017 годах кремль реставрировали. Но именно на обрушившемся участке работы не проводились.