Часть стены дома обрушилась в Благовещенске. Многодетная семья лишилась жилья

Часть стены под самой крышей многоквартирного дома в Благовещенске рухнула из-за постоянных протечек. Случилось ЧП в квартире, где жила семья с четырьмя детьми. Пострадавших нет.

«Частично обрушен фронтон с наружной стороны. Связано это, по предварительному заключению, с постоянным намоканием чердачных перекрытий», — приводит сайт городской администрации слова первого заместителя мэра Благовещенска Олега Имамеева.

По его словам, муниципальные власти договорились с Фондом капитального ремонта, чтобы крышу починили в 2020 году вне очереди. Оказалось, что управляющая компания, которая занималась этим 44-квартирным домом, работала без лицензии. На место аварии направили специалистов стройэкспертизы. Они осмотрят место ЧП и дадут рекомендации по ремонту.

Людей из этой квартиры оперативно переселили в муниципальное жилье. Переехать им помогли спасатели. Угрозы дальнейшего обрушения здания нет. Жильцов других квартир переселять не требуется.