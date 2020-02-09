На взлетно-посадочной полосе в усинском аэропорту не работала система точного наведения на полосу. Также там не горели огни подхода к ВПП. Диспетчеры успели предупредить об экипаж самолета Utair, который сел там 9 февраля «на брюхо».

В пресс-службе перевозчика сообщили, что благодаря предупреждению от диспетчеров командир и второй пилот максимально смягчили посадку.

Также в авиакомпании рассказали, что рейс из Усинска в Москву перенесли. С ВПП по-прежнему все плохо. Помимо технических неполадок, она еще обледенела, и ее занесло снегом. Пассажиры уже в курсе отмены рейса. Время вылета пока не известно. В Усинск летает только Utair, так как авиакомпания специализируется на маршрутах в северных регионах России, где сложные климатические условия.

9 февраля в аэропорту Усинска жестко сел пассажирский самолет. У него подломились задние стойки шасси и остановился он «на брюхе». На борту самолета были 100 человек. Никто не погиб. Легкие повреждения получил один пассажир. Аэропорт сейчас не работает. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб.