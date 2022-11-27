Происшествия 27 ноября 2022, 19:49 Часть Шебекина осталась без света после обстрела Губернатор Белгородской области Гладков: свет и вода пропали в Шебекине после обстрела РИА «Новости»

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Жилые дома и организации на окраинах города Шебекино остались без электроснабжения после обстрела. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что в результате случившегося жители не пострадали. Разрушений зданий нет.

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«Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение», — написал Гладков.

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Белгородский губернатор подчеркнул, что абонентов переключат на резервные линии. Энергетики уже приступили к этой работе. Насосные станции, обеспечивающие водоснабжение, перезапустят в ближайшее время.

В минувший вторник, 22 ноября, при обстреле погибла жительница Шебекина. Взрывная волна разорвавшегося снаряда отбросила пострадавшую. Прибывшие на место медики забрали раненую женщину в больницу, но она скончалась в дороге.