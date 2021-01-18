Часть шасси разрушилась у самолета DHC-6 при посадке в аэропорту Владивостока

В аэропорту Владивостока совершил посадку самолет DHC-6 авиакомпании «Аврора». У воздушного судна на взлетно-посадочной полосе частично разрушилась стойка шасси.

Самолет совершал учебно-тренировочный полет, рассказал РИА «Новости» представитель перевозчика. Во время приземления с обода колеса снялась шина.

«Совершили запланированную посадку. Во время выбега воздушного судна по ВПП произошло разрушение пневматика стойки шасси», — пояснил собеседник агентства.

Механических повреждений самолет не получил. Посадка, подчеркнули в «Авроре», не была аварийной. В настоящее время борт отбуксировали с ВПП.

«Поставят новое колесо, будут дальше летать», — сказали в «Авроре». В самолете на момент происшествия находились два члена экипажа, никто из них не пострадал.

Самолет DHC-6 относится к воздушным судам малой авиации. Модель разработали канадские специалисты из De Havilland Canada в ноябре 1963 года. Ее создавали как борт, способные автономно действовать в сложных природных условиях с земли, воды, снега и льда.

На выходных в Шереметьево приземлился самолет, повредивший переднюю стойку шасси. В нем находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа. Обошлось без пострадавших.