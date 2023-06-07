07 июня 2023, 09:54
Часть российских минных полей подтопило из-за ЧП с Каховской ГЭС
Сальдо: часть российских минных полей подтопило, но военные знают, где они находятся
Из-за разрушений на Каховской ГЭС часть российских минных полей оказалась подтоплена. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
«Часть минных полей подтоплена, но военные знают, где минные поля находятся. Занимаются», — уточнил он.
Режим чрезвычайной ситуации 7 июня ввели на территории всей Херсонской области. Накануне он начал действовать только в Новокаховском городском округе.
По данным Сальдо, в зону бедствия в Херсонской области из-за ЧП с Каховской гидроэлектростанцией попали до 40 тысяч человек.
Он обратил внимание, что детей из подтопленных населенных пунктов вывозят практически в обязательном порядке и отправляют на отдых, в частности, в Крым. Взрослые жители эвакуируются не слишком охотно, отмечал Сальдо. Но для желающих подготовили все возможности для выезда.
Разрушение Каховской ГЭС
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