Происшествия 07 июня 2023, 09:54 Часть российских минных полей подтопило из-за ЧП с Каховской ГЭС Сальдо: часть российских минных полей подтопило, но военные знают, где они находятся РИА «Новости»

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Из-за разрушений на Каховской ГЭС часть российских минных полей оказалась подтоплена. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Часть минных полей подтоплена, но военные знают, где минные поля находятся. Занимаются», — уточнил он.

Режим чрезвычайной ситуации 7 июня ввели на территории всей Херсонской области. Накануне он начал действовать только в Новокаховском городском округе.

По данным Сальдо, в зону бедствия в Херсонской области из-за ЧП с Каховской гидроэлектростанцией попали до 40 тысяч человек.

Он обратил внимание, что детей из подтопленных населенных пунктов вывозят практически в обязательном порядке и отправляют на отдых, в частности, в Крым. Взрослые жители эвакуируются не слишком охотно, отмечал Сальдо. Но для желающих подготовили все возможности для выезда.