Происшествия 21 мая 2023, 22:14 Часть потолочного перекрытия обрушилась в рязанской школе Школу № 21 в Рязани обследуют после обрушения части потолочного перекрытия в классе Pawel Czerwinski / Unsplash

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В рязанской школе № 21 обрушилась часть потолочного перекрытия, сообщили в пресс-службе администрации города. Специалисты уже начали обследовать поврежденное помещение.

Часть потолка рухнула 21 мая на четвертом этаже здания. На место ЧП прибыли эксперты ООО «Центр строительных конструкций и материалов», они проведут обследование помещений. В управлении образования и молодежной политики администрации Рязани уточнили, что первоклассники уже отправились на каникулы, а остальные школьники завершат учебный год 26 мая.

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«Уроки для учащихся будут проводить дистанционно и с использованием электронных образовательных ресурсов», — добавили в пресс-службе.

Выпускные проведут 22 и 23 мая в школе искусств № 9. Экзамены в поврежденном здании проводить не планировали — мероприятия состоятся в других образовательных учреждениях города.

Ранее в спортзале школы Стерлитамака обрушились плиты перекрытия. В этот момент школьники находились на занятиях в классах, правоохранители организовали проверку по факту ЧП.