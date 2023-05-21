21 мая 2023, 22:14
Часть потолочного перекрытия обрушилась в рязанской школе
Школу № 21 в Рязани обследуют после обрушения части потолочного перекрытия в классе
В рязанской школе № 21 обрушилась часть потолочного перекрытия, сообщили в пресс-службе администрации города. Специалисты уже начали обследовать поврежденное помещение.
Часть потолка рухнула 21 мая на четвертом этаже здания. На место ЧП прибыли эксперты ООО «Центр строительных конструкций и материалов», они проведут обследование помещений. В управлении образования и молодежной политики администрации Рязани уточнили, что первоклассники уже отправились на каникулы, а остальные школьники завершат учебный год 26 мая.
Реклама
«Уроки для учащихся будут проводить дистанционно и с использованием электронных образовательных ресурсов», — добавили в пресс-службе.
Выпускные проведут 22 и 23 мая в школе искусств № 9. Экзамены в поврежденном здании проводить не планировали — мероприятия состоятся в других образовательных учреждениях города.
Ранее в спортзале школы Стерлитамака обрушились плиты перекрытия. В этот момент школьники находились на занятиях в классах, правоохранители организовали проверку по факту ЧП.
Школы
Россия
Ремонтные работы
Реклама
Реклама