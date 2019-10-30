Часть пострадавших от гаффской болезни выписали из больницы

Пострадавших от смертельной гаффской болезни вернули в Тобольск Подробнее

«По-прежнему в реанимации остаются два тяжелых пациента, состояние, по данным главного токсиколога, стабильно тяжелое, есть небольшая положительная динамика. Но она по-прежнему говорит, что их лечение будет проходить долго», — рассказали в пресс-службе департамента.

Сообщается, что третий пациент находится в состоянии средней тяжести, и состояние его анализов внимательно отслеживают специалисты.

О выписке еще троих пострадавших от редкого недуга стало известно вчера. Их состояние отслеживают в Тобольске. Пресс-служба уточнила, что у одного пациента не подтвердился диагноз гаффской болезни.