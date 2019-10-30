  • Часть пострадавших от гаффской болезни выписали из больницы

    30 октября 2019, 18:49

    Ирина Нагайникова

    Тюменская больница выписала четырех пациентов, находившихся в стационаре с симптомами гаффской болезни. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области.

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    «По-прежнему в реанимации остаются два тяжелых пациента, состояние, по данным главного токсиколога, стабильно тяжелое, есть небольшая положительная динамика. Но она по-прежнему говорит, что их лечение будет проходить долго», — рассказали в пресс-службе департамента.

    Сообщается, что третий пациент находится в состоянии средней тяжести, и состояние его анализов внимательно отслеживают специалисты.

    О выписке еще троих пострадавших от редкого недуга стало известно вчера. Их состояние отслеживают в Тобольске. Пресс-служба уточнила, что у одного пациента не подтвердился диагноз гаффской болезни.