Часть пляжей Приморья подтопило

В Приморском крае некоторые пляжи оказались подтоплены из-за превышения уровня воды на 9-15 сантиметров. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

По данным издания, в некоторых местах высота волн достигала пяти метров. В южной и восточной части региона вода наступала на протяжении шести часов. Пляжи Ливадии, Безверхово, острова Русский волны ненастье не обошло стороной. Тайфун «Лупит», прошедший над Японским морем, стал причиной волн. Отмечается, что синоптики заранее предупредили местных жителей о непогоде.

«Штормовое предупреждение об опасной высоте волн было дано 6 августа с заблаговременностью 2,5 суток до начала явления», — уточнили в Примпогоде.