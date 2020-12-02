facebook_pixel
    02 декабря 2020, 14:35

    Часть пешеходного моста обрушилась на железнодорожные пути в Химках

    Анастасия Калинина

    В среду на перегоне Химки — Сходня Ленинградского направления частично обрушился пешеходный мост. Информации о пострадавших пока нет.

    В результате происшествия задерживаются рейсы «Сапсана» и восьми электричек. На месте ведутся ремонтные работы.

    «При демонтаже старого пешеходного моста на перегоне Химки — Сходня был задет несущий трос контактной сети над третьим путем железной дороги Октябрьского направления», — рассказали в пресс-службе МЧС.

    В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как часть моста перекрывает железные пути.

    Как сообщили в пресс-службе МТППК, в настоящее время специалисты Октябрьской железной дороги делают все возможное, чтобы устранить неисправности и сократить отставание поездов.

    «Октябрьская железная дорога и Московско-Тверская ППК приносит извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.