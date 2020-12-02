Часть пешеходного моста обрушилась на железнодорожные пути в Химках

В среду на перегоне Химки — Сходня Ленинградского направления частично обрушился пешеходный мост. Информации о пострадавших пока нет.

В результате происшествия задерживаются рейсы «Сапсана» и восьми электричек. На месте ведутся ремонтные работы.

«При демонтаже старого пешеходного моста на перегоне Химки — Сходня был задет несущий трос контактной сети над третьим путем железной дороги Октябрьского направления», — рассказали в пресс-службе МЧС.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как часть моста перекрывает железные пути.

Как сообщили в пресс-службе МТППК, в настоящее время специалисты Октябрьской железной дороги делают все возможное, чтобы устранить неисправности и сократить отставание поездов.

«Октябрьская железная дорога и Московско-Тверская ППК приносит извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.