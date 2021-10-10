Часть отравившихся паленой водкой под Оренбургом подключили к ИВЛ

Часть пациентов, госпитализированных после отравления паленой водкой в Оренбургской области, подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ, передал ТАСС.

В Оренбуржье для помощи местным медикам прибыли четыре специалиста из Башкирии: главный внештатный токсиколог республики Гузель Биктимирова, токсиколог Марьям Шарипова и реаниматологи Сергей Клявлин и Евгений Сырчин. После осмотра самых тяжелых пациентов в нескольких больницах они отметили, что схема лечения выбрана правильно и профессионально. Некоторым в течение нескольких часов пришлось трижды провести гемодиализ. Часть больных подключили к аппаратам ИВЛ.

В стационарах находятся 25 пациентов, семь человек проходят лечение амбулаторно. В Минздраве РФ заявили, что оказание помощи отравленным находится на контроле ведомства.

Региональные власти сообщили, что по результатам исследований у 17 погибших в крови обнаружили смертельные дозы метанола.

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32 человек. Массовое отравление в регионе произошло в ночь на 7 октября. Центральный аппарат СК РФ занимается расследованием, уже задержано 10 подозреваемых.