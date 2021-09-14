Часть ледника обрушилась на туристов в Карачаево-Черкесии

Возле горнолыжного курорта Домбай в Карачаево-Черкесии обрушился ледник на высоте 2,2 тысячи метров. В тот момент там находились шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

В результате один из туристов погиб, еще два человека получили травмы, сообщили в МЧС РФ.

В настоящее время к месту ЧП направлены оперативная группа Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона и спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения. Также на место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по КЧР Александр Голоколенко.

На помощь туристам готов вылететь вертолет, уточнил источник ТАСС в экстренных службах региона. По его данным, туристы попали под обрушение в ущелье Алибек. Все обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.