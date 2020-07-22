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    22 июля 2020, 16:23

    Часть Ильинки оцепили в центре Москвы из-за подозрительного предмета

    Анатолий Минкин

    Подозрительный предмет обнаружили около дома № 12 на улице Ильинка в центре Москвы. Движение от Большого Черкасского переулка до Новой площади временно перекрыли. Об этом сообщил Telegram-канал столичного Департамента транспорта.

    Ведомство опубликовало скриншот с камеры наблюдения.

    Часть Ильинки оцепили в центре Москвы из-за подозрительного предмета | Изображение 1
    Источник фото: DtOperativno

    РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы сообщило, что речь идет о проверке бесхозной сумки. Место оцепили сотрудники правоохранительных органов. На место происшествия вызвали кинологов с собаками.

    Новости SMI.FM