Часть Ильинки оцепили в центре Москвы из-за подозрительного предмета

Ведомство опубликовало скриншот с камеры наблюдения.

Источник фото: DtOperativno

РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы сообщило, что речь идет о проверке бесхозной сумки. Место оцепили сотрудники правоохранительных органов. На место происшествия вызвали кинологов с собаками.