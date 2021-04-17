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    17 апреля 2021, 18:36

    Часть фасада здания упала на ребенка в Петербурге

    Алла Морген, Дамир Матюхин

    Фрагмент фасада здания упал на двухлетнего ребенка на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Сейчас ребенок находится в реанимации, сообщил источник «360».

    Официального подтверждения этой информации пока нет.

    На кадрах с места происшествия видно, что после попадания осколка здания в голову ребенка, тот потерял много крови. В данный момент аварийный участок, во избежание новых жертв, ограждён, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, написал Life.