26 октября 2021, 17:19
Часть фасада дома рухнула на автомобиль во Владивостоке
Обломок фасада дома упал на машину на улице Поселковая
Жительница Владивостока рассказала, что на ее машину упал обломок фасада одного из домов. Об этом сообщил портал Vostokmedia.com.
По словам женщины, обломок фасада упал на ее машину в жилом комплексе на улице Поселковая.
«Прямо насквозь пробило, до сидения», — обратила внимание она.
Пользователи Сети прокомментировали произошедшее. «А если бы там в это время находился человек?» — задались вопросом одни. «Лучше припарковывайтесь подальше», — посоветовали другие. «Пока возле нашего дома высотка строилась, оттуда непрерывно летели то камни, то болты», — поделились третьи.