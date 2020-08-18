Часть дороги затопило в Екатеринбурге

Отмечается, что Шефская является кратчайшим путем, ведущим из микрорайонов ЖБИ и Синие Камни на Эльмаш. На этом участке проезжает большое количество автовладельцев.

По словам водителей, на Объездной дороге образовалась пробка от ЖБИ до съезда под мост. Ранее сотрудникам МЧС пришлось доставать машины, застрявшие на данном участке.

«В связи с подтоплением участка дороги и невозможностью безопасного движения на улице Шефская под Блюхеровским мостом ГИБДД Екатеринбурга закрывает движение транспортных средств до возобновления проезда», — заявили в ГИБДД по Екатеринбургу.

В мэрии города рассказали, что затопление произошло из-за выхода из строя водоприемной решетки линевой канализации. Закончить работы по устранению воды должны до вечера 18 августа.