Важное 30 декабря 2023, 12:34 Часть домов в курском поселке Теткино лишилась света в результате обстрела ВСУ Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли курский поселок Теткино, повреждена ЛЭП РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Оказалась повреждена линия электропередачи, часть домов лишилась света, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его данным, в поселке насчитали восемь прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

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Населенный пункт попал под удар ВСУ и накануне, 29 декабря. Помимо Теткина, тогда обстреляли поселок Краснооктябрьский. В Теткине было шесть прилетов, в том числе в жилой дом. Два дома повредило осколками и тоже пострадала линия электропередачи. Жертв и раненых не было. В еще одном приграничном населенном пункте, Краснооктябрьском, последствия обстрела были незначительными. По поселку открыли минометный огонь.

Под ударом ВСУ накануне оказался и город Шебекино в Белгородской области. Повреждения получили четыре частных домовладения. Пострадавших также не оказалось. А в ночь на 30 декабря стало известно о гибели жителя Белгорода в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом. Четыре человека, среди которых 10-летний ребенок, получили ранения.