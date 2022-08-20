Часть дома обрушилась в центре Москвы

Часть дома обрушилась на тротуар у станции метро «Курская» в Москве. Один из прохожих заснял обломки здания на видео. По словам очевидца, никто не пострадал.

От дома откололись довольно большие части. Они разлетелись по всему тротуару. Как рассказал «360» автор видео, в результате обрушения части здания никто не пострадал.

Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам. На место вызвали экстренные службы города.