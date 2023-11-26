Важное 26 ноября 2023, 09:10 Часть ДНР осталась без света из-за массированной атаки ВСУ Пушилин: часть территории ДНР обесточена после массированных украинских ударов РИА «Новости»

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В ночь на 26 ноября ВСУ нанесли массированный удар по энергосистеме Донецкой Народной Республики. Как уточнил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, часть территории региона обесточило.

«Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов не все было сбито», — отметил он.

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Пушилин рассказал о фиксируемых повреждениях, из-за которых на части территории республики прекратилась подача энергоснабжения.

«Без света остались часть городов и районов [ДНР]. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады», — уточнил глава республики.

Правительство ДНР, по его словам, будет работать в штабном режиме. Пушилин признал, что ситуация сложилась непростая, но к утру воскресенья, 26 ноября, в ряде населенных пунктов подачу электричества удалось восстановить.

«Работы продолжаются, делается все возможное, чтобы вернуть нашим гражданам свет и тепло в кратчайшие сроки», — заключил он.

В ночь на 26 ноября Украина также пыталась устроить массовую атаку беспилотниками по России, часть БПЛА направили на Москву. Дроны уничтожили системы ПВО.