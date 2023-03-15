Происшествия 15 марта 2023, 10:51 Часть человеческой ноги в носке нашли на городской свалке в Подольске «Известия»: свалке в Подольске обнаружили фрагмент мужской ноги в спортивном носке

Читать 360tv в

На городской свалке в Подольске женщина наткнулась на фрагмент человеческого тела. Она нашла мужскую ногу в спортивном носке «Известия».

Других фрагментов тела на месте происшествия не обнаружили. Правоохранители пока данный факт официально не подтвердили.

Реклама

По данным РЕН ТВ, женщина работала весовщицей на городской свалки.

Реклама

В середине января мешки с расчлененными телами нашли в канализации в Обнинске. Страшную находку сделали сотрудники аварийной службы предприятия коммунального хозяйства, которые прибыли устранить затор в канализации у дома № 7 на улице Любого. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

В середине декабря 2022 года стало известно, что экс-насильник расчленил бывшего вора в Подмосковье. Подозреваемый в убийстве — житель Мытищ, убитый — Химок. Преступление фигурант совершил после пьяной ссоры.