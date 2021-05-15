Часть балкона рухнула на голову ребенку под Тулой. СК завел дело

Часть балконной бетонной плиты упала на ребенка в городе Щекино Тульской области. В итоге девочка получила травму головы. Следователи уже завели уголовное дело и приступили к расследованию.

«По результатам проведения доследственной проверки на основании размещенной в социальных сетях информации о получении малолетним ребенком травмы головы в городе Щекино возбуждено уголовное дело», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Согласно информации следствия, фрагмент балконной бетонной плиты рухнул вниз днем 13 мая. В этот момент у одного из многоквартирных жилых домов на улице Лукашина проходил ребенок. Девочка 2019 года рождения получила травму головы.

Источник фото: СУ СКР по Тульской области

«Установлено, что на основании договора, заключенного в 2019 году между управляющей компанией и собственниками многоквартирного дома, выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту балконов и иных конструкций дома является обязанностью управляющей компании», — отметили в пресс-службе.

Следователи провели обыск в офисе УК и изъяли документацию, которая относится к делу. Также правоохранители допрашивают главу и сотрудников управляющей компании. Все обстоятельства продолжают выяснять.