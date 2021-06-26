Часть автомобильного моста между двумя селами обрушилась в Приморье

Автомобильный мост частично обрушился между селами Кугуки и Борисовка в Приморском крае. В результате ЧП никто не пострадал. Переправа временно закрыта для движения.

Видео разрушенного моста опубликовало издание vl.ru. Местные жители заявили, что мост давно был в плохом состоянии. По их мнению, это может быть связано с тем, что по нему постоянно ездили грузовики со строительными панелями.

В администрации Уссурийского округа сообщили, что пока транспортное сообщение с селом Кугуки осуществляется по объездным путям через села Утесное и Линевичи.

Специалисты обследуют мостовую конструкцию, после экспертизы будет принято решение о том, можно ли реконструировать переправу. На месте ЧП дежурит полиция.