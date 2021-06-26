26 июня 2021, 09:42
Часть автомобильного моста между двумя селами обрушилась в Приморье
Автомобильный мост частично обрушился между селами Кугуки и Борисовка в Приморском крае. В результате ЧП никто не пострадал. Переправа временно закрыта для движения.
Видео разрушенного моста опубликовало издание vl.ru. Местные жители заявили, что мост давно был в плохом состоянии. По их мнению, это может быть связано с тем, что по нему постоянно ездили грузовики со строительными панелями.
В администрации Уссурийского округа сообщили, что пока транспортное сообщение с селом Кугуки осуществляется по объездным путям через села Утесное и Линевичи.
Специалисты обследуют мостовую конструкцию, после экспертизы будет принято решение о том, можно ли реконструировать переправу. На месте ЧП дежурит полиция.