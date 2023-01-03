03 января 2023, 16:31
Часовой ранил в ногу жителя Белгородской области в приграничной зоне
Губернатор Гладков сообщил о ранении местного жителя в приграничной зоне
Житель Борисовского района Белгородской области получил огнестрельное ранение, когда не остановился на предупреждение часового-пограничника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что пострадавшего увезли в Грайвороновскую центральную районную больницу. Врачи оценили его состояние как тяжелое. В данный момент он получает всю необходимую медицинскую помощь.
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«На данный момент известно, что мужчина не остановился на предупреждение часового», — написал Гладков.
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Губернатор добавил, что в случившемся предстоит разбираться следователям, ФСБ и Минобороны.
По какой причине местный житель оказался на приграничной территории и почему направился в сторону военных, неизвестно.
Гладков призвал жителей приграничных районов отказаться от посещения лесов в ближайшее время.
Стрельба
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