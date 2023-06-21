Происшествия 21 июня 2023, 15:06 Чайник с кипятком упал на семимесячного ребенка в Петербурге

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Семимесячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило сетевое издание «НеваToday».

Как стало известно, ребенок потянул за электрический шнур. В результате он получил сильные ожоги. Младенца госпитализировали. Врачи сообщили в полицию о случившемся, написали «Народные новости».

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Родители рассказали, что ненадолго отвлеклись. Семья считается благополучной. Она не стояла на учете в органах опеки. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.