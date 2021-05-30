Россиянка подобрала раненную чайку и умерла

Россиянка во время отпуска на Кубе нашла раненную чайку. Она вылечила птицу, но в итоге подхватила от нее заболевание. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.

Сибирячка отправилась отдыхать на Кубу вместе с мужем 16 мая. Супруг подарил ей билеты перед днем рождения, сообщил сайт kp.ru. Спустя несколько дней женщина увидела на побережье раненную чайку. Она выложила видео в соцсетях и рассказала, что будет выхаживать птицу. Когда чайка поправилась, женщина выпустила ее на свободу.

«Потом у нее самой поднялась температура, начался сухой кашель. Тест на ковид показал отрицательный результат», — отметила подруга сибирячки.

По ее словам, заболевшую не сразу удалось положить в больницу, так как пришлось преодолеть большое количество трудностей, связанных с местной медициной. Врачи принялись лечить россиянку, но не сразу поняли, что та подхватила орнитоз. В итоге 29 мая пациентка скончалась.

Орнитоз является острым инфекционным заболеванием. Его переносят домашние и дикие птицы. При орнитозе появляется лихорадка, общая интоксикация, а также поражаются легкие и центральная нервная система.