29 декабря 2022, 21:37
Чайки массово погибли на Кубани
РИА «Новости»: специалисты выясняют причину массовой гибели чаек на Кубани
Специалисты установят причину массовой гибели чаек в Краснодарском крае. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального департамента ветеринарии.
В ведомстве рассказали, что эксперты уже выехали в Динский район, где погибли птицы. Они взяли пробы, чтобы исключить опасные заболевания.
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«Первостепенно нужно исключить грипп птиц и болезнь Ньюкасла», — сказал представитель департамента.
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Причиной проверки стало видео с погибшими птицами, которое опубликовали в Telegram-канале «ЧП Краснодар».
В ведомстве добавили, что за последнее время было еще несколько подобных случаев на Кубани. Например, в Ейском районе погибли фазаны. Они отравились ядом для грызунов.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели почти двух тысяч журавлей и других животных в Ставропольском крае. Сообщается, что они отравились химикатами, в том числе фосфидом цинка, который запрещено использовать.
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