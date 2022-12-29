Происшествия 29 декабря 2022, 21:37 Чайки массово погибли на Кубани РИА «Новости»: специалисты выясняют причину массовой гибели чаек на Кубани РИА «Новости»

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Специалисты установят причину массовой гибели чаек в Краснодарском крае. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального департамента ветеринарии.

В ведомстве рассказали, что эксперты уже выехали в Динский район, где погибли птицы. Они взяли пробы, чтобы исключить опасные заболевания.

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«Первостепенно нужно исключить грипп птиц и болезнь Ньюкасла», — сказал представитель департамента.

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Причиной проверки стало видео с погибшими птицами, которое опубликовали в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

В ведомстве добавили, что за последнее время было еще несколько подобных случаев на Кубани. Например, в Ейском районе погибли фазаны. Они отравились ядом для грызунов.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели почти двух тысяч журавлей и других животных в Ставропольском крае. Сообщается, что они отравились химикатами, в том числе фосфидом цинка, который запрещено использовать.