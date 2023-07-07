Происшествия 07 июля 2023, 15:13 Чайхана загорелась в Краснодаре МЧС: пожар на кровле одноэтажного здания Краснодара локализовали на 200 квадратных метрах РИА «Новости»

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Одноэтажное здание загорелось на Путейской улице в Краснодаре. Пресс-служба краевого главка МЧС в своем Telegram-канале сообщила о локализации пламени на площади в 200 квадратных метров.

В пресс-службе уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:11 в пятницу, 7 июля. На место направились подразделения пожарно-спасательного гарнизона. К моменту прибытия пожарные заявили, что горит кровля одноэтажного здания.

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По данным пользователей социальных сетей, речь идет о помещении, где размещалась чайхана «Анор-Анор».

В региональном главке МЧС уточнили, что в 14:53 пламя локализовали на площади в 200 квадратных метров. Тушение проводят 68 человек и 24 единицы техники.