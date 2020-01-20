20 января 2020, 13:22
Чай на 3,3 миллиона рублей потеряли на пути из Санкт-Петербурга в Уфу
Груз из 15 тонн чая исчез при перевозке из Санкт-Петербурга в Уфу. Общая сумма ущерба — три миллиона 345 тысяч рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Директор уфимской торговой компании обратился в полицию вечером 19 января и заявил о пропаже товара.
Заявительница отметила, что ранее ее фирма подписала с транспортной компанией договор. В качестве посредника ООО «Титан» отвечал за перевозку индийского чая Jimmy. Так, 1 275 коробок в 15 тонн должны были приехать в Уфу со склада на Волховском шоссе Петербурга.
Груз забрали с места хранения, но получателю так и не доставили. В настоящий момент неизвестно, где находится чай.