Чай на 3,3 миллиона рублей потеряли на пути из Санкт-Петербурга в Уфу

Директор уфимской торговой компании обратился в полицию вечером 19 января и заявил о пропаже товара.

Заявительница отметила, что ранее ее фирма подписала с транспортной компанией договор. В качестве посредника ООО «Титан» отвечал за перевозку индийского чая Jimmy. Так, 1 275 коробок в 15 тонн должны были приехать в Уфу со склада на Волховском шоссе Петербурга.

Груз забрали с места хранения, но получателю так и не доставили. В настоящий момент неизвестно, где находится чай.