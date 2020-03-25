Бывшую сотрудницу судебных приставов Тюмени осудят за присвоение 1,5 миллиона рублей

Следователи выяснили, что подозреваемая была экспертом по ведению депозитного счета в отделении УФССД по Тюменской области. В ее обязанности входил прием средств от должников и передача их в банк.

«Вместо это тюменка с апреля 2015 года по июль 2016 года присвоила себе около 1,5 миллиона рублей, которые потратила на личные нужды», — уточнили сотрудники следствия.

В настоящее время обвиняемой грозит наказание до шести лет лишения свободы в тюрьме.