25 марта 2020, 12:45
Бывшую сотрудницу судебных приставов Тюмени осудят за присвоение 1,5 миллиона рублей
Бывшую работницу тюменской службы судебных приставов заподозрили в присвоении 1,5 миллиона рублей. Против нее завели уголовное дело. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на управление СК по региону.
Следователи выяснили, что подозреваемая была экспертом по ведению депозитного счета в отделении УФССД по Тюменской области. В ее обязанности входил прием средств от должников и передача их в банк.
«Вместо это тюменка с апреля 2015 года по июль 2016 года присвоила себе около 1,5 миллиона рублей, которые потратила на личные нужды», — уточнили сотрудники следствия.
В настоящее время обвиняемой грозит наказание до шести лет лишения свободы в тюрьме.