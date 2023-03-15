Происшествия 15 марта 2023, 16:01 Бывшую сотрудницу полиции осудили за смертельное ДТП на Урале

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В Краснодарском крае на скамье подсудимых оказалась бывшая сотрудница полиции, которую обвинили в смертельной аварии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу региональных судов.

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ДТП случилось в апреле 2021 года в поселке Южном. Обвиняемая не уступила ребенку дорогу на пешеходном переходе и попыталась уйти от столкновения. Она свернула в забор, отделявший дорогу от тротуара, по которому в тот момент шел мальчик. В результате деформированное ограждение придавило его и он получил смертельные травмы. Суд приговорил женщину в двум с половиной годам лишения свободы.