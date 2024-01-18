Происшествия 18 января 2024, 17:10 Бывший заключенный за день убил двух человек в Камчатском крае

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В Камчатском крае правоохранители задержали бывшего заключенного, который за день успел убить двух россиян 57 и 49 лет. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на Telegram-канал управления СК России по региону.

Свою первую жертву бывший рецидивист убил ударом ножом в область спины 14 января, а вторую — нанеся множественные удары ножом. В момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек.