Бывший заключенный поджег магазин в Новочеркасске, чтобы вернуться на зону
Пожилой мужчина, который два дня назад вышел из тюрьмы, поджег магазин розничной сети в Новочеркасске. Информация появилась в городском паблике в Сети, сообщило издание rostovgazeta.ru.
Местный житель спалил магазин на улице Московской в ночь на 14 ноября. Помещение выгорело дотла.
Поджигатель дождался наряда полиции. Оказалось, что он не смог жить на воле: не нашел работу, а личной жизни не было. Поэтому 60-летний мужчина захотел вернуться в колонию.
Поджигатель признался, что заранее не готовился к этому поступку, все произошло спонтанно.