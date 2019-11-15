Бывший заключенный поджег магазин в Новочеркасске, чтобы вернуться на зону

Местный житель спалил магазин на улице Московской в ночь на 14 ноября. Помещение выгорело дотла.

Поджигатель дождался наряда полиции. Оказалось, что он не смог жить на воле: не нашел работу, а личной жизни не было. Поэтому 60-летний мужчина захотел вернуться в колонию.

Поджигатель признался, что заранее не готовился к этому поступку, все произошло спонтанно.