Происшествия 03 апреля 2024, 16:20 Бывший заключенный насмерть сбил человека на дороге в Челябинской области

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В Южноуральске бывший заключенный, управляя Lada Priora, сбил 28-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла у дома № 15 на улице Спортивной. Полицейским удалось найти подозреваемого в течение часа. В одном из дворов они обнаружили автомобиль с повреждениями, а затем и самого водителя. Экспертиза показала, что в момент аварии мужчина был пьян.

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Уточняется, что пешеход скончался в медицинском учреждении от полученных травм.