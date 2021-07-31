Бывший вратарь «Металлурга» пропал в Магнитогорске

В Магнитогорске пропал вез вести бывший вратарь профессионального российского хоккейного клуба «Металлург» Александр Печурский. Информация об этом появилась на сайте «Вечерний Магнитогорск».

По данным издания, спортсмен в период с 10 по 13 июля ушел и не вернулся домой. На связь молодой человек не выходит. Telegram-канал «112» сообщил, что спортсмен может находиться в отпуске. Не исключено, что он мог уехать в Новокузнецк. Тем не менее близкие призывают всех, кто знает о местонахождении Печурского, сообщить в полицию.

Источник фото: Telegram-канал «112»

Приметы пропавшего: рост 183 сантиметра, глаза карие, волосы черные, короткая стрижка. Александр Печурский начал свою профессиональную карьеру в 2007 году в составе магнитогорского «Металлурга». В составе юниорской сборной России спортсмен принимал участие в чемпионатах мира 2007 и 2008 годов.

В конце мая в Шурышкарском районе ЯНАО пропал мужчина. Его тело нашли в конце июня возле деревни Ханты-Мужи. Мужчина отправился на лодке по ледоходу на Большой Оби в охотничий домик и перестал выходить на связь. С тех пор он числился пропавшим без вести.