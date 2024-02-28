Происшествия 28 февраля 2024, 14:57 Бывший возлюбленный украл iPhone у жительницы Петербурга

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали местного жителя, который украл у бывшей возлюбленной iPhone. Случай произошел накануне у дома на улице Шаврова, написала Neva.Today.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 34-летняя девушка рассказала, что молодой человек силой отобрал у нее iPhone 13 Pro Max, а также разбил iPad и скрылся с места преступления.

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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.