28 февраля 2024, 14:57
Бывший возлюбленный украл iPhone у жительницы Петербурга
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали местного жителя, который украл у бывшей возлюбленной iPhone. Случай произошел накануне у дома на улице Шаврова, написала Neva.Today.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 34-летняя девушка рассказала, что молодой человек силой отобрал у нее iPhone 13 Pro Max, а также разбил iPad и скрылся с места преступления.
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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Санкт-Петербург
Кражи
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