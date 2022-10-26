Бывший военнопленный рассказал о «дикой» реакции украинского надзирателя на подрыв Крымского моста | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 07:32 Бывший военнопленный рассказал о «дикой» реакции украинского надзирателя на подрыв Крымского моста РИА «Новости»: украинский надзиратель над военнопленными радовался подрыву Крымского моста РИА "Новости"

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Украинский надзиратель над военнопленными обрадовался, когда узнал о взрыве на Крымском мосту. Он был уверен, что по нему нанесли ракетный удар. Об этом РИА «Новости» рассказал освобожденный сержант из ДНР Алексей Шалыгин.

В день, когда на Крымском мосту подорвали грузовик и погибли несколько человек, боец был в плену на Украине. Старший надзиратель обрадовался, когда узнал о теракте. Он вошел в камеру и стал показывать всем видео с места событий.

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«У него аж руки тряслись, когда он держал камеру. Такой у него восторг, такой дикий, аж взахлеб рассказывал», — сказал Алексей Шалыгин.

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Мужчина был уверен, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по мосту. Только потом он узнал, что это был подрыв.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В грузовике сработала бомба. Загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом, два автомобильных пролета моста частично обрушились. Погиб водитель фуры, который предположительно не знал, что везет взрывчатку, и люди в легковом автомобиле поблизости.

Россия и Украина обменялись военнопленными. Домой вернулись 110 бойцов. Сделку заключили с большим трудом, рассказала советник главы ЛНР Анна Сорока. Российская сторона рассчитывала на большее число освобожденных.