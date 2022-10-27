Бывший ученик пригрозил ножом директору школы в Волгоградской области | 360°

27 октября 2022, 16:39
Бывший ученик пригрозил ножом директору школы в Волгоградской области
В одну из школ Волжского (Волгоградская область) проник бывший ученик и угрожал ножом директору учреждения. Об этом сообщил RT.
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В минувший вторник 16-летний парень выломал входную дверь и ворвался в школу, но вахтеру удалось его остановить. Вызвали директора и молодой человек пригрозил ему ножом, нецензурно выражаясь. «Дни.ру» написали, что никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело
Школы
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