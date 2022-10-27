Бывший ученик пригрозил ножом директору школы в Волгоградской области | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 16:39 Бывший ученик пригрозил ножом директору школы в Волгоградской области

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В одну из школ Волжского (Волгоградская область) проник бывший ученик и угрожал ножом директору учреждения. Об этом сообщил RT.

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В минувший вторник 16-летний парень выломал входную дверь и ворвался в школу, но вахтеру удалось его остановить. Вызвали директора и молодой человек пригрозил ему ножом, нецензурно выражаясь. «Дни.ру» написали, что никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.