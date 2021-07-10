В Москве погиб бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Филипп Чубуков. Молодой человек выпал из окна шестого этажа и разбился. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, это произошло 10 июля в районе 04:00 на Перервинском бульваре. О случившемся полиции рассказала жительница квартиры на первом этаже дома. Она проснулась от громкого хлопка за окном и увидела тело Чубукова. По предварительным данным, перед гибелью он был с девушкой.

Как пишет сайт Пятого канала, Чубуков поссорился со своим младшим братом. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства падения молодого человека из окна. Информации о точной причине произошедшего пока нет.

Филиппу Чубукову было 28 лет, пишет сайт «Утро.ру». Поклонникам «Дома-2» он запомнился своим скандальным поведением на съемочной площадке. После участия в проекте его обвинили в мошенничестве.