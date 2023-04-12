12 апреля 2023, 17:29
Бывший таможенный инспектор из Ленобласти отделался условным сроком за получение взятки
Бывший таможенный инспектор Балтийской таможни получил условный срок, его признали виновным в получении взятки. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Было доказано, что, будучи инспектором, он несколько раз оказывал сопровождение деклараций на товары за вознаграждение от одной из коммерческих организаций. За свою помощь он в общей сложности получил 60 тысяч рублей.
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Бывшего инспектора осудили на полгода условно. Также его обязали выплатить штраф в размере 180 тысяч рублей.
Суд
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