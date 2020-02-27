    27 февраля 2020, 01:19

    Бывший сотрудник завода застрелил 7 коллег. Видео

    Арина Гудилова

    На заводе MillerCoors в Милуоки (штат в США) произошла стрельба. Семь человек погибли. Как сообщили местные СМИ, среди жертв и сам нападавший.
    Бывший сотрудник завода застрелил 7 коллег. Видео

    Стрелок, по предварительным данным, был бывшим сотрудником предприятия, которого недавно уволили с работы.

    Полиция Милуоки с автоматами провела штурм здания. Подготовительные действия сняли на видео очевидцы.

    На месте происшествия работает много правоохранителей, пожарных и медиков.

    ЧП произошло в большом комплексе, который включает в себя сочетание корпоративных офисов и пивоваренных предприятий. Всего там работает не менее 600 человек, сообщило агентство AP.

    Полиция Милуоки попросила людей держаться подальше от района. Также они запретили съемку участка с вертолетов или беспилотников в «целях безопасности офицеров».

    Американец Джеймс Бойлз рассказал, что его жена Ласония Рагдалес работает в этом комплексе. Она была внутри, когда произошло нападение, и написала супругу, что спряталась в комнате с группой коллег.